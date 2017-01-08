KASTAMONU il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde de kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. - Kastamonu
Kastamonu ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde Eğitime Kar Engeli
KASTAMONU il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.
KASTAMONU il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.
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