Kastamonu ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde Eğitime Kar Engeli

KASTAMONU il merkezinde ve Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde etkili olan kar yağışları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.



Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın'ın Kurucaşile İlçesi'nde de kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. - Kastamonu