Kastamonu Valisi Yıldırım, Emekliye Ayrıldı

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, emekliye ayrıldı.



Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Yıldırım, kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını belirtti.



Hükümete teşekkür eden Yıldırım, "Beni valilik makamına layik görmesi nedeniyle, hükümetimize vefa ve vicdan borcum olduğunun da farkındalığıyla 7 aydır valisi olduğum bu müstesna şehirde görevimi de bu bilinçle yerine getirmeye çalıştım. Üzerimde hakkı olan mesai arkadaşlarım var, vatandaşlarımız var, mümkünse vicdanları elveriyorsa haklarını helal etsinler, üzerinde hakkım olan insan varsa eğer, ben de helal ediyorum. "



Vali Yıldırım, Valilik önünde kendisini uğurlamaya gelenlere vedalaşarak şehirden ayrıldı.