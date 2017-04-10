Kastamonu Umke'den Haberleşme Tatbikatı

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kondisyon yürüyüşü ve telsiz haberleşme tatbikatı yaptı.



Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyündeki orman kampında toplanan 35 kişilik ekip, yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda 8 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.



Zorlu hava koşullarında faaliyetini tamamlayan UMKE gönüllüleri, daha sonra afet durumunda telsiz haberleşme tatbikatı yaptı.