Kastamonu Umke'den Haberleşme Tatbikatı

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kondisyon yürüyüşü ve telsiz haberleşme tatbikatı yaptı.

Kastamonu Umke'den Haberleşme Tatbikatı

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kondisyon yürüyüşü ve telsiz haberleşme tatbikatı yaptı.

Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyündeki orman kampında toplanan 35 kişilik ekip, yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda 8 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Zorlu hava koşullarında faaliyetini tamamlayan UMKE gönüllüleri, daha sonra afet durumunda telsiz haberleşme tatbikatı yaptı.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, Tatbikat, Bozkurt, Umke
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