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Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri?de Patlamanın Yaşandığı Alanı Ziyaret Etti

Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri?de Patlamanın Yaşandığı Alanı Ziyaret Etti

Kastamonu Şehitler Derneği, Kayseri?de Patlamanın Yaşandığı Alanı Ziyaret Etti

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