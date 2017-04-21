Kastamonu MHP İl Başkanlığı İlçe Kongreleri

Kastamonu MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, ilçe kongrelerinin devam ettiğini söyledi.



Maşalacı yaptığı açıklamada, 16 Nisan halk oylamasının ardından ilçe kongrelerinin 8. Şenpazar ilçesinde düzenlediklerini belirtti.



Kongreye geniş katılımın olduğunu ifade eden Maşalacı, "Şenpazar'da MHP olarak 1 tane il genel meclisi üyesi kazanıldı ve çok az farkla belediye seçimleri kaybedildi.



Gelecek dönemde ise il genel meclisi üyesi 2'ye çıkartılacak ve belediye seçimlerini kazanacağız. Kongrenin geniş katılımlı olmasından ötürü ve 16 Nisan Anayasa referandumundaki çalışmalarından ötürü ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.