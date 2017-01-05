Kastamonu Havalimanı Sisli Havalarda da Çalışacak

Kastamonu Havalimana sisli havalarda da hizmet vermesine olanak sağlayacak "Glide-Path" cihazı konulacak.



Kastamonu Havalimanını sisli havalarda devre dışı kalmaktan kurtaracak ILS cihazının ikinci birimi olan Glide-Path cihazının monte edileceği yerin dolgu işi ihalesini alan firma ile DHMİ sözleşme imzaladı.



Kastamonu AK Parti İl Başkanı Halil Uluay yaptığı açıklamada artık havayolu yolcularının sis nedeniyle mağdur olmayacağını belirterek şunları dile getirdi:



"Havalimanımızla ilgili Kamu İhale Kurumunun (KİK) kararı olumlu sonuçlandı, DHMİ Genel Müdürlüğünde firma ile sözleşme imzalandı. Sisli havalarda uçağın daha düşük görüş mesafesinde inişine imkan sağlayan Glide-Path cihazının konuşlanacağı yerin dolgu imalatı bittiğinde ambalajında bekleyen cihazın montesi gerçekleşecek. Şimdiden hayırlı olsun."