Kastamonu Havalimanı 108 Bin Yolcu Ağırlandı

Kastamonu Havalimanını 2016 yılında 108 bin 32 yolcu kullandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Kastamonu Havalimanını bir önceki yıla göre kullanan yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış yaşandı. 2016 yılında toplam 108 bin 32 yolcuya hizmet verildi.



2016 yılı aralık ayında Kastamonu Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 56 oldu.