Kastamonu Günleri Başladı

Bursa'da geleneksel hale gelen Kastamonu Günleri'nin 6'ncısı başladı.



Bursa Kastamonulular Derneği (KASDER) tarafından her yıl organize edilen Kastamonu Günleri'nin 6'ncısı "İki şehir, tek yürek" temasıyla Merinos AKKM'de kapılarını açtı. Bursa Kastamonulular Derneği Başkanı İsmail Tiftik, "6 yıldır üst üste tanıtım günleri yapmak çok zordur. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. İl tanıtımı yapıyorsanız tüm kamuyu getirmek zorundasınız. Salonda görüyorsunuz herkes burada" dedi.



Kastamonu tanıtım günlerinde yöresel kıyafetler, yiyeceklerin bulunabileceğinin altını çizen Tiftik, "Kastamonu'ya özgü her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bunları Bursalıların beğenisine sunuyoruz. Eski Bursa'yı özleyenler 'Kastamonu'ya gelsinler' diyoruz. Kastamonu, Bursa'nın bozulmamış halidir. Bu yılki sloganımızda 'İki şehir, tek yürek' tir" ifadelerini kullandı.



Bu etkinlikten dolayı çevre şehirlerden 3 bin insanın Bursa'ya geldiğini belirten Tiftik, "Günü birlik gelenlerin yanı sıra, 3 ve 5 günlük gelenler oldu. Bunlar otellerde kalıyor, lokantalarda yemek yiyorlar. Bursa'ya katma değer sağlıyoruz. Aynı şekilde buraya gelen esnafımızda Kastamonu ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Her iki şehri buluşturmamızın amacı budur" dedi.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Kastamonu'yu burada yaşatmak adına çok kıymetli bir etkinlikte bir araya geldik. Çünkü burada hepiniz farklı meslekler yapıyor, farklı semtlerde oturuyorsunuz ama büyük şehirlerin içinde yalnızlığa mahkum olmaya doğru gidiyoruz. Burada sizlerin göstereceğiniz birliktelik, geleneklerinizi, göreneklerini ve Kastamonu kültürünü yaşatmak adına oldukça önemlidir. Bugün burada yapılan etkinlikte gelenek ve görenekleri birlikte yaşayacaksınız" diye konuştu.



Bursa Valisi İzzettin Küçük ise Kastamonu'nun Osmanlı'nın bir hazinesi olduğuna dikkat çekti. Küçük, "Kastamonu zamanında büyük bir eyalet olarak Osmanlı İmparatorluğu'na güç vermiştir. İçinde birçok özelliği ve niteliği imparatorluğun içinde barındırmıştır. İki şehirde aynı ahlak ve terbiyenin evladıdır. İmparatorluk ahlakının, edebinin çocuklarıdır" dedi.



Kastamonu Günleri 23 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. - BURSA