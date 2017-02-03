Kastamonu Entegre'den 2017'ye hızlı giriş:

Ocak ayında Almanya ve Meksika'da katıldığı iki ayrı fuarda, son trendleri yansıtan ürün gruplarını dünyanın dört bir yanındaki sektör profesyonelleriyle paylaşan KEAS, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Kastamonu Entegre, Domotex Fuarı'nda açtığı stantta sektörün trendlerini belirleyen, yeni teknoloji ile üretilmiş ürünlerini sergiledi. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover Fuarı, dünyanın lider halı ve zemin kaplamaları fuarı olma özelliği ile öne çıkarken, bu sene, 60'dan fazla ülkeden yaklaşık 1.400 firma fuarda yerini aldı. Domotex Fuarı'nda bu yıl "İnsan Dostu" yaşam alanlarının nasıl tasarlanacağı, geleceğin zemin kaplama ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ve hizmet sağlayıcıları için en uygun ortamların hangileri olduğunun yanı sıra, iç tasarımda hangi yeni kalite ihtiyaçlarının doğacağı gibi konular ele alındı. Dünyanın dördüncü büyük parke üreticisi olan Kastamonu Entegre, fuarda Floorpan ve Artfloor markalarıyla zemin kaplama sektörüne yönelik sunduğu çevre dostu laminat parke ürünlerini müşterilerin beğenisine sundu. Ahşabın doğallığını iş ve yaşam alanlarına taşıyan laminat parke ürünleri, kentsel yaşam, yoğun tempo ve bunların beraberinde getirdiği yaşam taleplerine yönelik tüketicinin tercihlerine cevap veren, yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli tasarımları ve renkleriyle ön plana çıkıyor.

Kastamonu Entegre'nin Ocak ayı takvimine sığdırdığı ikinci önemli fuar, Mexico City'de düzenlenen Magna Expo Mueblera oldu. Bu yıl 23.'sü düzenlenen fuar, Meksika'nın en büyük mobilya ve yan sanayi fuarı olarak bilinmektedir. CARB ve FSC belgeli ürünleriyle dünyanın 93 ülkesine ihracat yapabilen Kastamonu Entegre, laminat parke, parlak ürünler, MDF ve yonga levha ürünlerini Meksikalı mobilya üreticileriyle buluşturdu. Konum olarak uzak bir coğrafyada olan ve global rakiplerin bulunduğu Meksika'daki bu fuara katılarak Kastamonu Entegre, global marka bilinirliğini arttırmayı hedefledi.

Yeni iş ilişkileri kurmak için ideal bir ortam yaratan fuarlara katılımlarının devam edeceğini vurgulayan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız "Laminat parke üretiminde dünyanın en büyük 4 üreticisinden biriyiz. 70 milyon m2'lik laminat parke üretim kapasitemizle, dünya talebinin %7'sini karşılıyoruz. Bu anlamda sektörel gelişimlerin, son teknoloji ve trendlerin yakından takip edildiği dünyaca ünlü fuarlarda ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Yıl sonuna kadar yurt dışındaki tüm sektörel fuarlara katılmayı planlıyoruz" dedi.