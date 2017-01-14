Kastamonu Entegre, dünyadaki ve Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gündeme rağmen hızlı büyümesini sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyen Kastamonu Entegre, 2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyen, ABD'deki Başkanlık seçimi, İngiltere'nin AB'den çıkması kararı ile sonuçlanan Brexit referandumu, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimali, Suriye ve Rusya ile ilişkiler, Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin yarattığı dalgalanmalara rağmen bu süreçten başarıyla geçti. Son bir yılda yaşanan gelişmeler neticesinde sektör %10 küçülme gösterirken, Kastamonu Entegre 2016 yılını % 10 büyüme ile kapattı.

Katma değerli ürün çeşit ve miktarı artırmak, enerji verimliliği ile sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak ve darboğaz gidermek amacıyla 2017 yılında çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, "2017 yılında ise büyüme hedefimiz %5-10 arasında olacaktır. Büyüme, daha çok katma değerli ürün satış oranımızdaki artış ile gerçekleşecektir." dedi.

2017 yılında sektörün tekrar eski seviyesine gelerek, % 10 büyüme göstereceğini vurgulayan Yıldız, "2016 yılında verilen inşaat ruhsatlarının bir önceki yıla göre %10 civarında artış göstermesi de 2017 yılının sektörümüz açısından olumlu geçeceğine işaret etmektedir. 2017 yılında yatırımların hız kesmeden devam etmesi, ekonomik ve siyasi normalleşmenin sağlanmasıyla yeniden sektörün önceki yıllarda gösterdiği başarılı büyüme performansını sürdüreceğine olan inancımız tamdır." dedi.

Kastamonu Entegre'den Enerji Atağı

Çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını yatırım ve büyüme politikaları açısından ön koşul olarak gören Kastamonu Entegre, yenilenebilir enerji alanında gösterdiği faaliyetlerle öne çıktı. İlk kez Adana Fabrikası tesis çatısında kurulan Hayat-GES 1 Güneş Enerji Santrali, yılda 1 MW enerji üretecek. Kastamonu Entegre, tüm yurt içi üretim tesislerinde güneş enerjisi santrali kurmayı hedeflemektedir.

Rusya Federasyonu Tataristan- Alabuga 2. MDF hattı devreye alındı

Kastamonu Entegre, Rusya'daki ekonomik krize rağmen Nisan 2015'de Tataristan- Alabuga'da 130 milyon euroluk 2. MDF hattı yatırımına başladı ve Nisan 2016'da tesisi devreye aldı. Rusya'da toplam 400 milyon euro yatırım ile hayata geçirilen Alabuga MDF tesisi, toplam 1 milyon m3'ün üzerinde MDF üretim kapasitesi ve 35 milyon m2 laminat parke üretim kapasitesi ile tek lokasyonda, dünyanın en büyük MDF tesislerinden biri oldu.

Çin'e ilk Technotop tezgah sevkiyatı gerçekleşti

Sadece 78 milyonluk Türkiye pazarını değil küresel ölçekte üretim ve satış yapan Kastamonu Entegre, tüm dünyanın ithalat yaptığı Çin'e ihracat yaparak global Türk markası algısını güçlendirdi. Kastamonu Entegre, sürdürülebilir büyüme hedefiyle Amerika'dan Çin'e tüm dünyaya hizmet vererek 10 yıl içinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olacaktır.

Yeni dekor ve yüzeyler

Laminat parke üretiminde Avrupa'nın en büyük 5 üreticisinden biri olan Kastamonu Entegre'nin, 2016 yılında piyasaya sunduğu yeni parke serileri Urban ve Boutique, dekorasyonda şıklık ve estetiği buluşturan renkleriyle ön plana çıktı.

Mobilya sektörüne yönelik üretilen melamin kaplı ürünler için geliştirilen zengin renk ve 5 farklı yüzey (Veneer, Stone, Paint, Golf ve Geometric) çeşidiyle Reflection serisi müşterilerin beğenisine sunuldu.

ISO 500'deki yükseliş sürdü

Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel endüstrisindeki büyümesini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 45. sırada yer alan Kastamonu Entegre, son dönem yatırımlarının ve katma değerli ürün satışındaki artışın etkisiyle bu yıl 41. sıraya yükseldi. Kastamonu Entegre, Capital dergisinin 'Türkiye'nin Sınır Ötesi Şirketleri' başlıklı araştırmasında, Romanya, Bosna Hersek ve Rusya'daki iştiraklerimiz, yurt dışındaki en büyük 50 Türk şirketi arasında yer aldı.

Kalite standartlarından taviz yok

Kastamonu Entegre'nin, dekoratif parlak yüzeyli ahşap panel Glossmax High Gloss Levha ürünü sektöründe ilk ve tek marka olarak TSEK Belgesi alarak kalite uygulamaları noktasında Türkiye'deki öncü konumunu sürdürmüş oldu. Çevreye, doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde üretim yapan Kastamonu Entegre, sahip olduğu FSC- Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) sertifikası ve CARB2 (California Air Resources Board Phase 2) Belgesi ile küresel pazarlarda aranılan bir kriteri yerine getirerek ağaç ürünleri sektöründe insan sağlığını en üst düzeyde gözeten küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha teyit ettirmiştir.