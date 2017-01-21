Kastamonu'dan Haleplilere Yardım

Deniz Feneri Derneği Haleplilere 1 tır yardım malzemesi yolladı.



Deniz Feneri Derneği Kastamonu temsilciliğinin düzenlediği kampanya ile gıda, tıbbi malzeme, kömür, battaniye ve çocuklara hediyelerden oluşan 1 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Can, yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin de Halepli mazlum halkın yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.



Yardım tırı yapılan duanın ardından yola çıktı.