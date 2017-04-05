Kastamonu'daki Fetö/pdy Soruşturması

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.S. ve H.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.