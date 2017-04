Kastamonu'da Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi



KASTAMONU - Kastamonu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Seydiler ilçesinden katılan Huriye Kömürcü, banduma menüsüyle birinci oldu.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kastamonu Yöresel Yemek Yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı Yöresel Yemek Yarışması, 600 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı.

Ekşili Pilav, Domatesli Bulgur Pilavı, Tirit, Toklu Ekmeği, Sarımsaklı Köfte, Ala Pilav, Patates Paçası, Çömlek Kebabı, Cevizli Börek ve Etli Ekmek olmak üzere 11 çeşit yemeğin yarıştığı yarışmada, yarışmacılar jüri üyelerini etkileyebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Jüri Başkanlığını Cem Dilimel, jüri üyeliklerini ise Arife Alkaya, Seyhan Çamur, Yeşim Aksoy ve Yavuz Emen'in yaptığı yöresel yemek yarışmasında, Seydiler ilçesinden yarışmaya katılan Huriye Kömürcü'nün yaptığı Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden oluşan Banduma isimle yemek birincilik elde etti. Ayrıca yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım sertifikası verildi.

Her yıl çeşitli etkinliklerle Turizm Haftasını kutladıklarını söyleyen Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, "Etkinlikler kapsamında yemek yarışması, Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini sunmak ve bunu en iyi sunum diğer taraftan tat, lezzet gibi kriterlere bağlı olarak bunları değerlendiren bir jüri tarafından yemek yarışması düzenledik. Bu yarışmamız her yıl geleneksel olarak devam ediyor. Bundan önce olduğu gibi yarışmamız bundan sonra da devam edecek. Bu yemek yarışmamızın amacı yöresel yemeklerimizi yaşatmak, tanıtmak ve Kastamonu'ya gelen insanlara bu lezzetleri sunmak amacıyla yapıyoruz. Yemek yarışmamızı Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnsanlar da yarışmaya yoğun ilgi gösteriyor. Bu da gerek Kastamonu mutfağına olan ilgili gerekse bu yemeklerin yaşatılması açısından son derece mutlu ediyor" dedi.

Yemek yarışmasında Banduma adlı yemekle birinci olan Huriye Kömürcü, yarışmaya Seydiler ilçesinden katıldığını belirterek, Banduma adlı yemek ile yarışmaya katıldığını ve seneye de katılmak istediğini belirtti.

(Vİ-