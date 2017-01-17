Kastamonu'da Yeni Devlet Hastanesi İçin Dolmuş Güzergahı

Kastamonu'da hizmete giren yeni devlet hastanesi için şehir içi toplu taşıma araçlarının güzergahının değiştiği bildirildi.



Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni devlet hastanesi için toplu taşıma güzergahının belirlendiği ifade edildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Hafta içi her gün sabah saat 07.00'de Cumhuriyet Meydanından başlayacak seferler 16.35'te son bulacak. Yeni güzergah Cumhuriyet Meydanından başlayacak, Çengeller, Deveciler, Sarıkaya, Esentepe, Suluceviz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Ataçkent, Tosya Yolu, Kebeci Market, Karayolları, Cezaevi, Adliye Sarayı ve Yeni Devlet Hastanesi şeklinde yapılacak."