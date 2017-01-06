Kastamonu'da Yangın

Kastamonu'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Salı Pazarı mevkisi Faruk Nuhoğlu Sokak üzerinde bulunan Demiral Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar, soğutma çalışmalarının ardından evlerine girebildi.