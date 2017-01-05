Kastamonu'da Yaban Hayvanları Yemleniyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.



Orman ve Su İşleri Kastamonu İl Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Mühendisliği ile Milli Parklar Şubesi ekiplerince, Daday ilçesine bağlı Ballıdağ Mevkisinde yer alan yaban hayatı geliştirme sahasında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.



Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı geliştirme bölgesinde bulunan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Biz bu kapsamda yemleme faaliyetlerini hızlı şekilde devam ediyoruz. Ballıdağ yaban hayatını geliştirme sahamız tescilli bir sahamız, bu sahamızda çeşitli yabani hayat faaliyetlerinde bulunduk. Yemleme çalışmasını yaptık. Genel Müdürlüğümüzün başlattığı çalışma kapsamında bu çalışmalar sürüyor. Kış boyunca devam edecek. Hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inecekler. İnsanların ve hayvanların rahatsız olmasına neden olacak. İnsanlara saldırı durumu olabilir, bunu önlemek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Yetkililer, Ballıdağ Yaban Hayatı Geliştirme sahasına 250 kilogram saman ile 350 kilogram buğday bıraktı. Yetkililer, yabana hayatı için Kastamonu'da çeşitli bölgelere buna benzen yemleme çalışması yaptıklarını belirttiler. - KASTAMONU