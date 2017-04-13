Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetten alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına karşı yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'dan Tosya ilçesine gelen otobüste bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.



Yapılan üst ve bagaj aramalarında, toplam 39 fişek, satışa hazır vaziyette 62 gram toz esrar, 3 gram bonzai ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheliler gözaltına alındı.