Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Tosya'ya gelen şehirlerarası otobüste bulunan 2 şüpheli şahsın yapılan üst ve bagaj aramalarında, toplam 39 fişek halinde satışa hazır vaziyette 62 gram toz esrar, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU