Kastamonu'da Ücretsiz Ceviz Fidanı Dağıtımı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı.



Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gaziler ve şehitler parkı önünde vatandaşlara 2 bin beş yüz ceviz fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.



Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen sergi ve ödül törenine Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer ile Azdavay Garnizon Komutanı Sinan Tanır öğrencilerin yaptığı maketleri inceleyerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.