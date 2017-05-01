Kastamonu'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kuzu yüklü traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, 3 koyun telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bölükyazı köyü yakınlarında meydana gelen olayda yaylaya koyun götüren Mafiye Erkan'ın kullandığı 37 LC 069 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 70 metre uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mafiye Erkan ağır yaralanırken traktörde bulunan 3 koyun telef oldu, 20 koyun ise yaralandı.



Yaralı kadın Mafiye Erkan Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU