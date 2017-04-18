Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Taşköprü istikametinden Hanönü istikametine gitmekte olan Hamit Karakoç idarisindeki 78 AD 542 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hamit Karakoç yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç tedavi altına alındı. - KASTAMONU