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Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suat Yılmaz yönetiminde plakası öğrenilemeyen mermer yüklü kamyon Azdavay Pınarbaşı karayolunun 6. kilometresinde gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Yılmaz, hafif yaralandı.

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