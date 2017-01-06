Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suat Yılmaz yönetiminde plakası öğrenilemeyen mermer yüklü kamyon Azdavay Pınarbaşı karayolunun 6. kilometresinde gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü Yılmaz, hafif yaralandı.
Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads