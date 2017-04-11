Kastamonu'da Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

KASTAMONU'da, telefonda kendisini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Serdar Ç., nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Serdar Ç., iddiaya göre telefonla aradığı iki kişiye kendisini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp, hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek para ve ziynet eşyalarını aldı. 2 kişiden toplam 160 bin lira alarak kaçan Serdar Ç., önceki gün aynı yöntemle dolandırıcılık yapmak için kente geldiğinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Serdar Ç., polisteki sorgusu ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Kastamonu