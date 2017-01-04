Kastamonu'da Sis

Kastamonu'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.



Şehir merkezi ile özellikle Batı Çevre Yolu'nda etkili olan yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü.



Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü şehir merkezinde yarın kar yağışı bekleniyor.