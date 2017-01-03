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Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'ya bağlı merkez Tepeharman köyünde M.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla ateş ederek M.K.'yi yaraladı.

Ağır yaralanan M.K. ambulansla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.T çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kastamonu, Hastane
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