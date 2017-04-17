Kastamonu'da Seçmenlerin Yüzde 16,49'u Sandığa Gitmedi

Kastamonu'da, Anayasa Değişikliği Halkoylaması için oy kullanacak olan kayıtlı 278 bin 876 seçmenin yüzde 16,49'u sandığa gitmedi.



Anayasa Değişikliği Halkoylaması'na Kastamonu'dan 278 bin 876 seçmenin sadece 232 bin 890'ı katıldı. Referandumda çıkan 'evet' sonucuna yüzde 64,82 ile destek veren Kastamonu'da sandığa gitmeyen 45 bin 986 vatandaş toplam seçmen sayısının yüzde 16,42'sini oluşturdu. Ayrıca kullanılan oyların 5 bin 282'si geçersiz sayıldı.



Kastamonu'da, Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin olduğu ilçeler, referandumda evet oylarının gerisinde kaldı. Son yerel seçimde CHP'nin kazandığı belediyeden Daday'da 3 bin 36 evet oyu çıkarken, 2 bin 705 hayır oyu çıktı. MHP'nin kazandığı belediyelerden İnebolu'da 8 bin 706 evet, 3 bin 838 hayır, Küre'de 2 bin 320 evet, bin 170 hayır, Bozkurt'ta 4 bin 315 evet, bin 474 hayır, Ağlı'da bin 352 evet, 462 hayır oyu çıktı. Kastamonu'da tek bağımsız belediye olan Devrekani'de ise 5 bin 332 evet oyu çıkarken, 2 bin 477 hayır oyu çıktı.



Kastamonu'da merkez ilçede yüzde 58,30 evet, yüzde 41, 70 hayır, Abana'da yüzde 62,19 evet, yüzde 37,81 hayır, Ağlı'da yüzde 74,53 evet, yüzde 25,47 hayır, Araç'ta yüzde 66,92 evet, yüzde 33,08 hayır, Azdavay'da yüzde 54,16 evet, yüzde 45,84 hayır, Bozkurt'ta yüzde 74,54 evet, yüzde 25,46 hayır, Cide'de yüzde 64,12 evet, yüzde 35,88 hayır, Çatalzeytin'de yüzde 71,18 evet, yüzde 28,82 hayır, Daday'da yüzde 52,88 evet, yüzde 47,12 hayır, Doğanyurt'ta yüzde 78,64 evet, yüzde 21,36 hayır, Hanönü'nde yüzde 56,41 evet, yüzde 43,59 hayır, İhsangazi'de yüzde 73,06 evet, yüzde 26,94 hayır, İnebolu'da yüzde 69,40 evet, yüzde 30,60 hayır, Küre'de yüzde 66,48 evet, yüzde 33,52 hayır, Pınarbaşı'nda yüzde 66,24 evet, yüzde 33,76 hayır, Seydiler'de yüzde 64,62 evet, yüzde 35,38 hayır, Şenpazar'da yüzde 73,32 evet, yüzde 26,68 hayır, Taşköprü'de yüzde 65,55 evet, yüzde 34,45 hayır ve Tosya'da yüzde 78,44 evet, yüzde 21,56 hayır oyu çıktı.



Bu sonuçlara göre, Kastamonu'da en çok evet oyu Doğanyurt ilçesinde yüzde 78,64 ile çıkarken, en az evet oyu ise CHP'li belediyenin bulunduğu Daday ilçesinde yüzde 52,88 ile çıktı. - KASTAMONU