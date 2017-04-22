Kastamonu'da Otobüsün Çarptığı Çocuk Öldü

KASTAMONU'da yol kenarında bisiklete binen 15 yaşındaki Muhammet Çelik, yolcu otobüsünün çarpması sonucu öldü.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasında bulunan Eskiatça Mevkiinde meydana geldi. Sinop'tan Kastamonu'ya giden Serdar E.'nin kullandığı 16 SGK 98 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında bisiklete binen 15 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarptı. Ağır yaralanan Çelik, ambulansla kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Otobüs şoförü Serdar E., gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Kastamonu