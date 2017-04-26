Kastamonu'da Ormana Giden Kişinin Kaybolması

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ot toplamak için gittiği ormanda cesedi bulunan Yıldırım Özkan'ın (82) cenazesi toprağa verildi.



Özkan'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İbrahim köyüne getirildi. Öğlen namazının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazına Özkan'ın ailesi ve yakınları katıldı.



Daha sonra Özkan'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.



İbrahim köyünün Koçcuvaz Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz cumartesi günü ot toplamak için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Özkan'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istemişti. Bunun üzerine jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 2 gün boyunca bölgede tarama çalışmaları yapmış, Özkan'ın cesedi, evine 1 kilometre uzaklıktaki ormanın içinde, topladığı otların yanında bulunmuştu.