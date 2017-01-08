Kastamonu'da Okullar Yarın Tatil Edildi

Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim öğretime ara verilecek.



Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.



Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.