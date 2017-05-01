Kastamonu'da Koyun Yüklü Traktör Devrildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, koyun yüklü traktörün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, koyun yüklü traktörün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mafiye Erkan'ın (21) kullandığı 37 LC 069 plakalı koyun yüklü traktör, Bölükyazı köyü Çay Mahallesi yakınlarında 70 metre derinliğindeki uçuruma devrildi.
Ağır yaralanan Erkan, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, traktörün römorkundaki 23 koyundan 3'ü telef oldu.
Vakıfgeymen Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Erkan'ın yurt dışından ithal ettiği koyunları, kızı Mafiye Erkan'ın traktörle Hocavakıf köyündeki yaylaya götürdüğü öğrenildi.