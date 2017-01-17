Kastamonu'da Kongre ve Fuar Yönetimi Eğitimi Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü'nün "Kongre ve Fuar Yönetimi Eğitimi" başladı.



KUZKA'nın 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Kongre ve Fuar Yönetimi Eğitimi'ne Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi, İl Özel İdaresi, KOSGEB İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı, Ticaret Borsası ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli personel katıldı.



Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Gül Nihal Güven tarafından verilen eğitimin ilk günü Fuar, Kongre ve Sempozyum hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, organizasyonların Kastamonu'ya sağlayacağı katkılar da değerlendirildi.



Teorik ve uygulamalı olarak 1 ay planlanan eğitim kapsamında, Fuar, Kongre ve Sempozyum çalışmalarının incelenmesi, SWOT analizlerin yapılması, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin dinlenmesi, zayıf yönlerimizin iyileştirilmesine yönelik stratejik yol haritası raporu hazırlanması ve tüm kurumlar ile paylaşılması amaçlanıyor.



Eğitimler sonunda Kastamonu'da fuar, kongre, sempozyum ve toplantı organizasyonlarındaki kapasitesi iyileştirilmesi, stratejik yol haritası raporunun hazırlanması, bu alanda ildeki proje sayısının arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının multidisipliner çalışmasının sağlanması, düzenlenen fuar ve kongrelere katılımcı sayısının, müşteri memnuniyetinin, ahşap sektörünün müşteri ve pazar payının ve istihdam oranının arttırılması hedefleniyor. - KASTAMONU