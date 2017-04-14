Kastamonu'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kastamonu'da, bin 70 kısa dönem er için yemin töreni düzenlendi.





Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende, 366. dönem ikinci grup kısa dönem erler yemin etti.





Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci, törende yaptığı konuşmada, görkemli tabloyu oluşturan askerlerin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin vatani görevini yapanların omuzlarında yükseleceğini kaydeden Cebeci, "Gururla asker ocağına uğurladığınız evlatlarınız kahraman jandarma teşkilatının birer mensubu olarak karşınızda dimdik duruyor. Bayrağımız kutsal vatan topraklarında ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarı gösteren askerler ile ailelerine hediye takdim edildi.



Tören geçişinin ardından aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.



Törene, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile askerlerin aileleri katıldı.