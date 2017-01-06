Kastamonu'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kastamonu'da, bin 200 kısa dönem er için yemin töreni düzenlendi.



Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende, 365. dönem ikinci grup kısa dönem erler yemin etti.



Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ergün Cebeci, burada yaptığı konuşmada, vatani görevi yapmanın önemine değindi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin vatani görevini yapanların sarsılmaz omuzlarında daima yükseleceğini vurgulayan Cebeci, "Bayrağımız kutsal vatan topraklarında ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir. Kahraman mehmetçikler, içtiğiniz andınız yüce ulusumuza, jandarma teşkilatına, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Tören geçişinin ardından aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.



Törene, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile askerlerin aileleri katıldı.