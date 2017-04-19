Kastamonu'da Kermes Düzenlendi

Azdavay Müftülüğü tarafında kermes düzenlendi.



Kermese, Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Azdavay Garnizon Komutanı Sinan Tanır ve vatandaşlar katıldı.



Azdavay Müftüsü Bektaş Günay, yaptığı konuşmada, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim görenler ve Müftülük personelinin katkıları ile kermesin düzenlendiğini söyledi.



Kermesin gelirini yardım amaçlı kullanacaklarını belirten Günay, "Kermesimizden elde edeceğimiz geliri Azdavay Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Azdavay Şubesi olarak TDV Genel Merkezi aracılığı ile Afrika'da su kuyusu açtırmak için başlattığımız kampanyada kullanacağız. Ortalama 50 bin lira civarında maliyeti olan bir kuyunun maliyetinin üçte ikisini karşıladığımız takdirde kuyunun ismi Azdavay Türkiye Diyanet Vakfı olacaktır." dedi.



Günay, hayırsever vatandaşları kermese beklediklerini kaydetti.