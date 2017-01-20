Kastamonu'da Karne Heyecanı

Kastamonu'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.



Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Vali Yıldırım, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller dileğinde bulundu.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, tatilde dinlenmelerini kendilerine vakit ayırmalarını tavsiye etti.



Kastamonu Artsam Koleji öğretmeni Ayşen Akhüseyinoğlu ise, öğrencilere tatilde kendilerine zevk veren işlerle uğraşması ve sevdikleri kitapları okuması önerisinde bulundu.



Akhüseyinoğlu, velilerin ise öğrencilerin notlarıyla uğraşmaması gerektiğini ifade ederek, her öğrencinin iyi bir tatili hakkettiğini söyledi.