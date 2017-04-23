Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, yağış nedeniyle şehir beyaz örtüyle kaplandı.



Kastamonu'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Yaralıgöz mevkii, Küre mevkisi, Kadı Dağı mevkisi ve Şenpazar mevkisi ile bir süre kent merkezinde etkili oldu.



Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçların yolda kalması sonucu zincir takmak zorunda kaldı.



Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. - KASTAMONU