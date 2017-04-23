Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu



KASTAMONU - Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu, beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlayan kar yağışı, daha sonra yerini kar şekline bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı Milli Parkı, Yaralıgöz Mevkii, Küre Mevkisi, Kadı Dağı Mevkisi ve Şenpazar Mevkisi ile bir süre kent merkezinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise, kar yağışından dolayı yolda kalması sonucu araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.