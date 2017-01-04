Kastamonu'da İş Yerlerini Soyan 3 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da 3 kişi, 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı.



Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.



Kamera kayıtlarından ve parmak izlerinden zanlıların kimliğini belirleyen ekipler, söz konusu kişilerin evlerine operasyon düzenledi.



Operasyonda Ü.Ç., Ş.A. ve T.H. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.