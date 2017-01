Kastamonu'da Ilgaz 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Ilgaz 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları şampiyonası Kastamonu'da gerçekleştirildi. 6 ilden 66 sporcunun katıldığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.



Kastamonu'da 600 yıllık bir geleneğe sahip olan tarihi kızak yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Kastamonu Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Ilgaz 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları, büyük çekişmeye sahne oldu. Ilgaz Dağında su dökülerek dondurulan ve "kayak yolu" denilen özel pistte yapılan kızak yarışında katılımcılar, erik ağacından yapılan ve altı özel olarak hazırlanan sakızla sertleştirilen kızaklara binerek, belirlenen hedefe en çabuk şekilde ulaşmaya çalıştı.



Yarışlar öncesinde Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, kızaklara binerek deneme yaptılar.



Ilgaz 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları programının startını veren Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, bu yıl ikincisini düzenledikleri hızlı kızak yarışlarının aslında geçmişine baktıkları zaman yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İnsanımızın o koşullarda karla birlikte gelen imkanı değerlendirmek adına keşfettiği sporlardan bir tanesidir. Biz geleneksel olarak hem bu değerimizi tanıtmak istiyoruz, hem de sonraki nesillerimize aktarmak istiyoruz ve bunu yaparken de Ilgaz'ımızı ve Kastamonu'yu hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak ve duyurmak amacındayız. Hepimiz biliyor ki Kastamonu kültürüyle, doğasıyla ve insan yapısıyla Türkiye'nin en özgün illerinden bir tanesidir. Biz bu özgünlüğü hem kendimiz yaşamak hem de tanımayan, bilmeyen ülkemizin diğer insanlarına tanıtmak istiyoruz. Ilgaz türküsüyle herkesin bildiği bir şehirdir. Biz istiyoruz ki Ilgaz'ı her yönüyle tanıtalım. Biz her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.



Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Kastamonu'nun tarihiyle, kültürüyle ve kimliğiyle olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu kimliği yaşatmamız gerekiyor. Onun için de gelenek ve göreneklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Kastamonu Belediyesi olarak biz de bunu yapıyoruz. Yıllardan beri bildiğimiz kızak yarışları artık atıl hale gelmeye başlamıştı. Onun için iki yoldan beri federasyon öncülüğünde bizler de katkı sunarak bunu geliştirmeye ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi katılım az da olsa giderek yaygınlaşacaktır. Bu işi biz hem atalarımızdan gördük hem de çok iyi bir spor dalıdır. Bu sporu ciddi manada yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çocukken hepimiz kayığa, kızağa bindik. Şimdi de binin. Bunun en güzel örneği burada bulunuyor. Burada bu sporu hep birlikte yaşatalım. Ne kadar harika bir spor olduğunu hep beraber görelim. Ilgaz, Anadolu'nun yüce bir dağıdır gerçekten. Ilgaz'da gerçekten harika bir manzara, harika bir doğa var. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ilgaz'ı, bu güzellikleri görün ve yaşayın. Buraya gelen misafirlerimize kayığından kızağına, her türlü imkanı sunmaya hazırız. Ilgaz'ı bilmeyen Türkiye'de o kadar çok insan var ki anlatamam. Bizim amacımız burayı tanıtmak ve daha da geliştirmek. Bu yarışmadan ötürü federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak bu tür faaliyetlerin içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kızak ve Atlı Kızak Asbaşkanı Günal Genç de, 2. Ilgaz Dağı Geleneksel Hızlı Kızak Yarışlarının, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2017 programına alındığını söyleyerek, "Bugün burada sporcu adedi olarak 6 ilden 66 sporcumuz katılmıştır. Farklı illerden gelen sporcularımızla beraber yarışmamızı yapıyoruz. 28-29 Ocak'ta Bursa'da yapacağız. Sonrasında Kayseri, Erzurum, Sarıkamış ve Kahramanmaraş'ta yarışlarımız devam edecek. Federasyon bünyesinde olan yarışlardır bunlar. Federasyonumuzun daha başka dalları var. Yazın rahvan yarışları yapıyoruz. Güreş yarışlarımız var. Atlı okçuluk, atlı cirit yarışlarımız var. Çeşitli dallarda yarışlarımız var. 600 yıllık bir yıldan beri süre gelen bir gelenektir bu yaptığımız. 10 yıl önce yönetime girer girmez federasyonun bünyesine aldık. Burası federasyonun bir dalı haline geldi. Faaliyetlerimizi federasyonumuz ile birlikte kış olan bölgelerde yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Minikler Geleneksel Kızak Yarışında birinci gelen 11 yaşındaki Furkan Uzuncan, "Bu katıldığım ikinci yarışma. Geçen sene Erzurum'da düzenlenen yarışmaya katılmıştım. Erzurum'daki yarışmada ikinci olmuştum. Kastamonu Ilgaz'da düzenlenen yarışmada birinci oldum. İnşallah bir dahaki senelerde düzenlenecek olan yarışmalara da katılmak istiyorum" dedi.



Minikler Geleneksel Kızak Yarışında ikinci gelen 11 yaşındaki Ata Yağız Genç, "Yarışmaya ilk defa katılıyorum. İlk defa katıldığım Ilgaz yarışlarında ikinci oldum. 10 gün sonra Bursa'da düzenlenecek olan yarışlara da katılmayı düşünüyorum. Yarışlarda çok zevk aldım. Çok güzeldi yarışlar. 10 gün sonra Bursa'da düzenlenecek olan yarışlarda birinci olmayı hedefliyorum. İnşallah birinci olurum" diye konuştu.



Yıldızlar Geleneksel Kızak Yarışlarında birinci gelen 15 yaşındaki Salih Baran Uzuncan, "Bu katıldığım 5'nci kızak yarışları oluyor. 3 yıl üst üste şampiyon oldum. İnşallah bir dahaki yarışları da şampiyonluklar ile bitirmeyi hedefliyorum. Yarışmaya Artvin'den katılıyorum. Artvin'den buraya gelmek ve buradaki atmosferi tatmak bana gurur verdi. Çok güzel bir atmosfer var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ilgaz Dağı'nda gerçekleştirilen Geleneksel Hızlı Kızak Yarışlarında Minikler Geleneksel Kızak Yarışında Furkan Uzuncan, Yıldızlar Geleneksel Kızak Yarışında Salih Baran Uzuncan, Veteranlar Geleneksel Kızak Yarışında Cemal Eskisoy, Gençler Geleneksel Kızak Yarışında Ebubekir Fidan, Büyükler Geleneksel Kızak Yarışında Taner Ertürk birinci geldiler.



Yarışlar sonunda Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Vali Yıldırım ile Belediye Başkanı Babaş'a kızak hediye etti.



Ilgaz Dağı 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışlarına Vali Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



Törenin ardından katılımcılara Kastamonu Belediyesi tarafından etli pilav ile ayran ikram edildi. - KASTAMONU