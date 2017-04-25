Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kastamonu’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Kastamonu, Çarpışma