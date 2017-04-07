Kastamonu'da Icomos'a Ev Sahipliği Yapacak

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi temsilcilerinin 2018 yılında beş bilimsel komite çalışmasını Kastamonu'da yapacağını bildirdi.



Babaş, Kastamonu'da yapılan tarihi ve kültürel çalışmaların ICOMOS temsilcilerinin dikkatini çektiğini belirtti.



Programın Kastamonu için tarihi bir fırsat niteliği taşıdığını ifade eden Babaş şunları söyledi:



"Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin ilimizde düzenlemeyi düşündüğü toplantının Kastamonumuzun tarihi ve kültürünü dünyaya duyurmak adına önemli bir şans olduğu düşüncesindeyim. ICOMOS Dünya Miras Listesi'ne alınacak yeni kültür varlıklarının seçiminde ve saptanmasında UNESCO'ya danışmanlık yapan bir konsey olması gerçekleştirilecek bu organizasyonun bizim için önemini daha da arttırıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmaların doğruluğu bu tür organizasyonlarla netlik kazanacak. Uluslararası alanda işlerinin uzmanı ekiplerin ilimizde yapacağı toplantının kentimizin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmamız adına da şans olduğu düşüncesindeyim."



ICOMOS temsilcilerinden oluşan bir ekip Kastamonu'da incelemelerde bulunacak. Bu incelemelerin ardından gerçekleştirilmesi düşünülen Bilimsel Komite çalışmalarıyla ilgili yol haritası netlik kazanacak.