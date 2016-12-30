Kastamonu'da "Huzur 2" Uygulaması

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında "Huzur 2" uygulaması yapıldı.



Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler Kastamonu merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak saat 20.00'de uygulama başlattı.



Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak'ın yakından takip ettiği ve kent merkezinde 7 noktada, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında başlatılan uygulamada polis ekipleri vatandaşları rahatsız etmemek için özen gösterdi.



Uygulamada daha sonra umuma açık iş yerleri denetlendi.



Uygulamanın gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla süreceği belirtildi.