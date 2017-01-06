Kastamonu'da Halk Oyunları ve Tiyatro Kursu Açıldı

Kastamonu Belediyesi, halk oyunları ve tiyatro kursu açtı.



Kursiyerler Kastamonu Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı halk oyunları ve tiyatro kursundan duydukların memnuniyeti dile getirdikleri açılışta, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, geleneksel halk oyunları ve tiyatro kursu ile değerleri, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı hedeflediklerini söyledi.



Sosyal medyanın gençleri toplumdan soyutlamasına karşı ilacın sosyal ve kültürel projeler olduğunu vurgulayan Babaş, şunları söyledi:



"Bu tür projeler bizlerin sadece değerlerini yaşatmıyor, milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve arkadaşlıklarımızı da güçlendiriyor. Aileler olarak çocuklarımızı kültürel ve sosyal projelere yönlendirmeliyiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize vereceğimiz her eğitimin önemi büyük. Bizler toplumumuzu kaynaştıracak ve milli birliğimizi güçlendirecek her projeye büyük önem veriyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Tiyatro ekibinden her hafta mutlaka en az bir oyun sergilemesini de isteyen Babaş, eğitmen ve kursiyerlere çalışmalarında başarı diledi.



Kastamonu Belediyesi ücretsiz halk oyunları kursu Ersin Çalışkan, tiyatro kursu ise Mehmet Bakar ve Hulusi Sıvacıoğlu eğitmenliğinde verilecek.