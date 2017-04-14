Kastamonu'da Halk Oylaması Tedbirleri

Kastamonu'da elektrik dağıtım şirketi Başkent EDAŞ'ın referandum süresi boyunca gerekli tedbirleri aldığı bildirdi.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halk oylaması öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlandığı ve bir dizi tedbirin hayata geçirileceği belirtildi.



Başkent EDAŞ'ın, kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edeceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'da referandum öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlan Başkent EDAŞ, bir dizi tedbiri hayata geçirecek.



Başkent EDAŞ, referandum süreci için aldığı tedbirler kapsamında Kastamonu'da planlı kesinti yapmayacak. Saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak.



Başkent Edaş ayrıca, referandum süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek.



Referandum öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Başkent EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu, sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi."