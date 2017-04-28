Kastamonu'da Gümrük Kaçağı Oyuncak ve Sigara Ele Geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri esnasında gümrük kaçağı oyuncak ve sigara ele geçirildi.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tosya'da icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde iki farklı kargo şirketine ait araç durduruldu. Kargo aracında yapılan aramada bin 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 987 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Tosya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - KASTAMONU