Kastamonu'da Fidan Dikimi

Azdavay ilçesinde, rezervi biten maden ocağına fidan dikildi.



Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile mermer firmasının ortaklaşa düzenlediği "Ağaçlandırma Bayramı" etkinliğine Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Azdavay Cumhuriyet Savcısı Kadir Bahadır, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer, Azdavay Garnizon Komutanı Sinan Tanır, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Mermer fabrikası müdürü Ergün Efendioğlu, Türkiye'nin dünya mermer rezervinin yüzde 38'ine sahip olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin en fazla mermer rezervine sahip ülke olduğunu ifade eden Efendioğlu, "Ülkemiz için petrol değerinde olan yeraltı zenginliğimiz mermeri yurt dışına pazarlayarak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Bunu yaparken de çevre bilincimizi kaybetmiyor, doğayı nasıl aldıysak o şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Bundan sonrada rezervi biten sahalarımızı ağaçlandırıp geri teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.



Protokol konuşmaların ardından rehabilite edilen alana katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı.