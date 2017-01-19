Kastamonu'da Fetö Soruşturmasında 6 Polis Adliyede

KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 polis adliyeye sevk edildi.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu eski Müdürü Osman T. ile polis memurları O.Ü., C.Y., Y.S., R.S. ve A.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli polisler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi. - Kastamonu