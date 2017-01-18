Kastamonu'da Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adli Tıp Uzmanı F.Ş., Polis Memuru Ö.A., Öğretmenler A.B. ve İ.G. ile bir süredir hakkında arama kararı bulunan esnaf H.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve FETÖ/PDY'nin şifreli iletişim aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen Adli Tıp Uzmanı F.Ş., Polis Memuru Ö.A., Öğretmen İ.G. ile esnaf H.Ö., tutuklanarak ceza evine gönderilirken, öğretmen A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU