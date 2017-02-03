Kastamonu'da Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru tutuklandı.



Açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cami imamı oldukları öğrenilen R.A, S.K, M.Ö ve S.D ile infaz koruma memuru M.A, gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen infaz koruma memuru M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cami imamı oldukları öğrenilen diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.