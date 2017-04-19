Kastamonu'da Fetö/pdy Operasyonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce kapatılan eski Kastamonu İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa V, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.



Kastamonu'ya getirilen Mustafa V, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.